Трое пострадавших в Керчи находятся в тяжелой коме, у остальных раненых сложные рваные раны

“Пять человек готовятся к эвакуации, и пять человек совсем тяжелые, крайней степени тяжести, пока не стабильны. Три из них в тяжелой коме после нескольких остановок сердца уже. Все тоже после операций, связанных с массивными повреждениями конечностей, внутренних органов”, — сообщила она.

Скворцова пояснила, что сейчас врачи стараются стабилизировать состояние пациентов, для того чтобы утром их можно было транспортировать. "Если удастся это сделать, работает бригада лучших специалистов, тогда мы смогли бы попытаться эвакуировать всех в московские ведущие центры хирургии, травматологии",— сказала она. По словам министра, два самолета готовы эвакуировать пострадавших.

Пострадавшие в Керчи в основном получили ранения от взрыва бомбы с металлическими предметами, расказала Вероника Скворцова. Она отметила, что у пострадавших нет пулевых ранений. "По всей видимости, когда стреляли в упор, к сожалению, эти люди погибли в том числе",— сказала она.

"То, что мы сейчас видим — это минно-взрывное ранение, ранение устройством самодельным, которое нашпиговано было металлическими мелкими конструкциями, шайбами, различными элементами: круглые, квадратные. Ужас в том, что, поскольку это разлеталось со страшной силой, мышцы ими нашпигованы, печень, кишечник. Разрывы внутренних органов, а внутри органов мы находим эти шайбы и металлические предметы",— сказала она. По словам министра, металлические предметы были инфицированы. "Поэтому там, где они были, тут же начинается острое воспаление",— сказала министр.

Напоминаем, студент керченского колледжа самостоятельно изготовил взрывные устройства.