Уполномоченный по правам ребенка РФ заявила, что "крымские школы недостаточно обеспечены средствами безопасности"

“По результатам исследования, если смотреть Краснодарский край, например, и республику Крым (административное определение оккупированной РФ Автономной республики Крым) по сравнению со 100% обеспеченностью кнопками сигнала безопасности — мы берем Краснодарский край — к сожалению, лишь 57% крымских школ ими обеспечены”, — сказала она в среду в интервью одному из телеканалов РФ. “Если говорить о лицензированной охране, и того разрыв между этими цифрами больше: Краснодарский край — порядка 85% и 11% лицензированных охранных служб — это Крым”, — добавила она.

Омбудсмен также указала, что прокуратура выявила “больше 46 тыс. нарушений в обеспечении безопасности школ Крыма”. Тем не менее, по ее словам, в колледже Керчи, где в среду было совершено массовое убийство, имелся металлодетектор и сработала кнопка безопасности. “Что здесь не сработало, конечно, нам скажет следствие. По результатам будет понятно, где, в каком месте был прорыв”, — отметила Кузнецова.

Как сообщал УНН, трое пострадавших в Керчи находятся в тяжелом коме, у остальных раненых тяжелые рваные раны.