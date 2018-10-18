СМИ сообщили о показаниях отца стрелка в оккупированной Керчи

По его словам, отец, во время общения со следователями заявил, что ему было трудно общаться с сыном. Как отметил отец Владислав ничего не рассказал ему об обучении и колледже.

Также отец сообщил, что друзей у его сына не было. По его словам, у подростка был только один друг, с которым он общался в детстве, однако связь с ним раньше прервалась.

Кроме того, родитель рассказал, что знал об увлечении сына компьютерными играми и оружием, добавив, что Влад был воспитанным и неагрессивным. По данным местных телеканалов Владислав не проживал с родным отцом.

Как сообщал УНН, уполномоченный по правам ребенка РФ заявила, что “крымские школы недостаточно обеспечены средствами безопасности”.