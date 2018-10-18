Массовое убийство в Керчи: опубликованы списки погибших и пострадавших

В обнародованном списке - 20 человек. Из них семь несовершеннолетних (рожденные после 2000 года).

Список погибших:

Степаненко Сергей Александрович, 30.08.2003 г.р.

Карымов Роман Валерьевич, 16.09.1997 г.р.

Устенко Людмила Александровна, 15.10.1953 г.р.

Перепелкин Егор Андреевич, 04.09.1999 19 г.р.

Журавлева Анна Александровна, 27.12.1998 г.р.

Вердибоженко Владислав Евгеньевич, 23.08.2003 г.р.

Керова Алина Сергеевна, 28.05.2002 г.р.

Лысенко Руслан Валерьевич, 03.11.2000 г.р.

Джураев Руден Ришатович, 21.11.2001 г.р.

Лазарев Владислав Витальевич, 06.09.1999 г.р.

Лавринович Алексей Витальевич, 12.09.1999 г.р.

Флоренский Никита Данилович, 26.06.2002 г.р.

Пипенко Данил Игоревич, 29.08.2002 г.р.

Чегерест Дарья Александровна, 15.10.2002 г.р.

Моисеенко Александр Владимирович, 27.06.1972 г.р.

Бакланова Анастасия Вячеславовна, 01.11.1991 г.р.

Бакланова Светлана Юрьевна, 12.07.1961 г.р.

Кудрявцева Лариса Борисовна, 14.03.1956 г.р.

Болдина Ксения Александровна, 28.11.2000 г.р.

Также обнародован список пострадавших в результате нападения в керченском колледже. В списке 44 человека, из них установлены личности 42 человек и еще двое неизвестных. Пострадавшие находятся в больницах разных городов, в частности, кроме крымских больниц, в городах России - Краснодаре, Темрюке.

Как сообщал УНН, число погибших при взрыве и стрельбе в керченском колледже возросло до 20.

В среду днем ​​студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

Прокуратура АР Крым квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.