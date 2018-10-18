Стрельба в Керчи: число погибших возросло до 21
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Количество погибших в результате взрыва и стрельбы, которые произошли накануне в колледже в оккупированной Керчи, возросло до 21 человека. Об этом пишет издание ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах, передает УНН.
"Умерла девушка. Таким образом, погибших стало 21", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщал УНН, о 20 погибших вместе с организатором взрыва и стрельбы.
Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Кроме погибших около 50 человек были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Прокуратура АР Крым квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.
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