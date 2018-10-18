Стрельба в Керчи: число погибших возросло до 21

"Умерла девушка. Таким образом, погибших стало 21", - сказал собеседник агентства.



Ранее сообщал УНН, о 20 погибших вместе с организатором взрыва и стрельбы.



Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Кроме погибших около 50 человек были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.



Прокуратура АР Крым квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.



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