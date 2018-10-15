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В Одесі чоловік влаштував стрілянину у центрі міста

В Одесі чоловік влаштував стрілянину у центрі міста

Київ • УНН

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ОДЕСА - КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Одеські поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі міста. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.

Подія сталася в одній з комунальних квартир на вулиці Льва Толстого. За попередніми даними, між мешканцем квартири та його знайомим виник конфлікт. Словесна перепалка закінчилася тим, що господар декілька разів вистрілив у свого 28-річного "гостя" з пістолета. Постраждалий був госпіталізований з пораненням плеча та щелепи. Наразі його стан задовільний.

"На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Портофранківського відділення поліції. Поліцейські затримали "стрілка" та вилучили у нього зброю. Її буде направлено на експертизу.Зараз правопорушник знаходиться у відділі поліції. З ним проводяться невідкладні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про її правову кваліфікацію.

Як повідомляв УНН, повідомлення про стрілянину у центрі Одеси надійшло близько 12,45  7 жовтня. За попередньою інформацією, невідомі особи здійснили у бік перехожого постріл з пістолета Флобер.

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