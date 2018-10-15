В Одесі чоловік влаштував стрілянину у центрі міста

Подія сталася в одній з комунальних квартир на вулиці Льва Толстого. За попередніми даними, між мешканцем квартири та його знайомим виник конфлікт. Словесна перепалка закінчилася тим, що господар декілька разів вистрілив у свого 28-річного "гостя" з пістолета. Постраждалий був госпіталізований з пораненням плеча та щелепи. Наразі його стан задовільний.



"На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Портофранківського відділення поліції. Поліцейські затримали "стрілка" та вилучили у нього зброю. Її буде направлено на експертизу.Зараз правопорушник знаходиться у відділі поліції. З ним проводяться невідкладні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.



Правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про її правову кваліфікацію.



Як повідомляв УНН, повідомлення про стрілянину у центрі Одеси надійшло близько 12,45 7 жовтня. За попередньою інформацією, невідомі особи здійснили у бік перехожого постріл з пістолета Флобер.