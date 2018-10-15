В Одессе мужчина устроил стрельбу в центре города

Происшествие произошло в одной из коммунальных квартир на улице Льва Толстого. По предварительным данным, между жителем квартиры и его знакомым возник конфликт. Словесная перепалка закончилась тем, что хозяин несколько раз выстрелил в своего 28-летнего "гостя" из пистолета. Пострадавший был госпитализирован с ранением плеча и челюсти. Сейчас его состояние удовлетворительное.



"На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Портофранковского отделения полиции. Полицейские задержали "стрелка" и изъяли у него оружие. Оно будет направлено на експертизу. Сейчас правонарушитель находится в отделе полиции. С ним проводятся неотложные следственные действия", - говорится в сообщении.



Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о его правовой квалификации.



Как сообщал УНН, сообщение о стрельбе в центре Одессы поступило около 12,45 7 октября. По предварительной информации, неизвестные лица совершили в сторону прохожего выстрел из пистолета Флобер.