Велосипедист у Вінниці відкрив стрілянину по патрульних
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Вінниці велосипедист, який виявився озброєним зловмисником, відкрив стрілянину по патрульних поліцейських. Про це повідомив прес-секретар МВС України Артем Шевченко у Facebook, передає УНН.
За його словами, о 6-й ранку патрульні у Вінниці звернули увагу на чоловіка у спортивному костюмі, який їхав велосипедом. Увагу поліцейських привернуло те, що він їхав у рукавичках. Коли ж чоловіка зупинили патрульні, він відкрив стрілянину.
"Дядько, не моргнувши оком, дістає з-за поясу бойовий ПМ і починає валити по хлопцях. Ті - відкривають вогонь у відповідь. Злодій тікає. Патрульні доганяють і затримують велисипедиста-стрільця", - написав А.Шевченко.
Унаслідок події, за його словами, ніхто не постраждав.
Чоловік виявився жителем Хмельниччини, раніше судимим за крадіжки.
"Згодом знайшли і його авто із краденими речима, і вскритий ним щойно мікроавтобус. Отакі стрільці-крадії-велосипедисти пішли нині", - зазначив А.Шевченко.
Чоловіка затримали.
Як повідомляв УНН, одеські поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі міста.