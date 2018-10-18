Велосипедист в Виннице открыл стрельбу по патрульным

По его словам, в 6 утра патрульные в Виннице обратили внимание на мужчину в спортивном костюме, который ехал на велосипеде. Внимание полицейских привлекло то, что он ехал в перчатках. Когда мужчину остановили патрульные, он открыл стрельбу.

"Дядя, не моргнув глазом, достает из-за пояса боевой ПМ и начинает валить по ребятам. Те - открывают огонь. Злоумышленник убегает. Патрульные догоняют и задерживают велисипедиста-стрелка", - написал А.Шевченко.

В результате происшествия, по его словам, никто не пострадал.

Мужчина оказался жителем Хмельницкой области, ранее судимым за кражи.

"Впоследствии нашли и его авто с крадеными вещами, и вскрытый им только что микроавтобус. Такие стрелки-воры-велосипедисты пошли сейчас", - отметил А.Шевченко.

Мужчину задержали.

Как сообщал УНН, одесские полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре города.