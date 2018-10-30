У центрі Одеси іноземець влаштував стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В центрі Одеси 35-річний чоловік, грубо порушуючи громадський порядок, біля одного з розважальних закладів влаштував стрілянину. Чоловік виявився громадянином однієї з сусідніх країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Приморського відділу поліції в м. Одесі.
До Шевченківського відділення поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що на парковці невідомий чоловік з пістолета здійснив кілька пострілів, після чого зник на своєму авто в невідомому напрямку. В результаті стрілянини було пошкоджено автівку заявника.
Завдяки оперативним діям поліцейських вже за лічені години було встановлено місцезнаходження автомобіля, на якому пересувався зловмисник, та затримано правопорушника. Ним виявився 35-річний громадянин однієї з сусідніх країн. У чоловіка було вилучено пневматичний пістолет, який направлено на експертизу.
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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Україн
Як повідомляв УНН, одеські поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі міста.
Повідомлення про стрілянину у центрі Одеси надійшло близько 12,45 7 жовтня. За попередньою інформацією, невідомі особи здійснили у бік перехожого постріл з пістолета Флобер.