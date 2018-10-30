У центрі Одеси іноземець влаштував стрілянину

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В центрі Одеси 35-річний чоловік, грубо порушуючи громадський порядок, біля одного з розважальних закладів влаштував стрілянину. Чоловік виявився громадянином однієї з сусідніх країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Приморського відділу поліції в м. Одесі.