В Токио "вернулись" олимпийские кольца Игр-2020

По данным телеканала, в течение четырех месяцев специалисты тщательно проверили прочность всех деталей конструкции, а также покрыли с обеих сторон слоем новой краски монумент высотой 15 метров, длиной 33 метра и весом 69 тонн.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио в связи с распространением коронавируса объявили о переносе летней Олимпиады в Токио на 2021 год. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа следующего года.

Осенью этого года премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга озвучил твердое намерение провести Олимпийские игры летом 2021 года в Токио. “Я хочу заверить, что Олимпиада состоится в следующем году”, — сказал тогда премьер в интервью Kyodo News, крупнейшему японскому информационному агентству.

LOOK: The 5 Olympic rings are back in Tokyo Bay.



They were removed for maintenance 4 months ago shortly after the #TokyoOlympics were postponed until next year pic.twitter.com/VVYuZlwYwX

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 1, 2020