У Токіо "повернулися" олімпійські кільця Ігор-2020

За даними телеканалу, протягом чотирьох місяців фахівці ретельно перевірили міцність всіх деталей конструкції, а також покрили з обох сторін шаром нової фарби монумент висотою 15 метрів, довжиною 33 метри і вагою 69 тонн.

У березні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і оргкомітет Ігор в Токіо у зв’язку з поширенням коронавірусу оголосили про перенесення літньої Олімпіади в Токіо на 2021 рік. Ігри повинні пройти з 23 липня по 8 серпня наступного року.

Восени цього року прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга озвучив твердий намір провести Олімпійські ігри влітку 2021 року в Токіо. “Я хочу запевнити, що Олімпіада відбудеться в наступному році”, — сказав тоді прем’єр в інтерв’ю Kyodo News, найбільшому японському інформаційному агентству.

LOOK: The 5 Olympic rings are back in Tokyo Bay.



They were removed for maintenance 4 months ago shortly after the #TokyoOlympics were postponed until next year pic.twitter.com/VVYuZlwYwX

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 1, 2020