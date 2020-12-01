В Украине стало существенно больше валюты "на руках" - НБУ

"За январь-октябрь 2020 года объемы наличной валюты вне банков увеличились на 4,1 млрд долл. США, за соответствующий период 2019 года - на 2,1 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

При этом указано, что увеличение объемов наличной валюты вне банков в октябре этого года составило 529 млн долл. США, тогда как в октябре 2019 года - 351 млн долл. США.

Напомним, по данным НБУ, объем наличных средств в обращении вне банков за сентябрь этого года увеличился на 1% - до 475 млрд грн. При этом за октябрь объем наличных средств в обращении вне банков вырос еще на 2,2% - до 485,9 млрд грн.