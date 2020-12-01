В Україні суттєво побільшало валюти "на руках" - НБУ

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Обсяги готівкової валюти поза банками за 10 місяців цього року зросли на 4,1 млрд дол., тоді як за заналогічний період минулого року - на 2,1 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на попередні дані НБУ.

"За січень-жовтень 2020 року обсяги готівкової валюти поза банками збільшилися на 4,1 млрд дол. США, за відповідний період 2019 року – на 2,1 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

При цьому вказано, що збільшенням обсягів готівкової валюти поза банками у жовтні цього року становило 529 млн дол. США, тоді як у жовтні 2019 року – 351 млн дол. США.

Нагадаємо, за даними НБУ, обсяг готівкових коштів в обігу поза банками за вересень цього року збільшився на 1% - до 475 млрд грн. При цьому за жовтень обсяг готівкових коштів в обігу поза банками зріс ще на 2,2% - до 485,9 млрд грн.

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