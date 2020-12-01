В Україні суттєво побільшало валюти "на руках" - НБУ

"За січень-жовтень 2020 року обсяги готівкової валюти поза банками збільшилися на 4,1 млрд дол. США, за відповідний період 2019 року – на 2,1 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

При цьому вказано, що збільшенням обсягів готівкової валюти поза банками у жовтні цього року становило 529 млн дол. США, тоді як у жовтні 2019 року – 351 млн дол. США.

Нагадаємо, за даними НБУ, обсяг готівкових коштів в обігу поза банками за вересень цього року збільшився на 1% - до 475 млрд грн. При цьому за жовтень обсяг готівкових коштів в обігу поза банками зріс ще на 2,2% - до 485,9 млрд грн.