Суперфиналистка "МастерШеф" поделилась рецептом вкусного пудинга из остатков пасок

Суперфиналистка Мастер Шеф 12 сезон Ольга Рябенко рассказала, как спасти несъеденные паски и приготовить вкусный хлебный пудинг, передает УНН.

"А знали ли вы, что из оставшихся пасок можно что-то приготовить? Да, им действительно можно дать вторую жизнь", - написала Рябенко в Instagram.

Суперфиналистка Мастер Шеф поделилась рецептом невероятного десерта, который англичане обычно готовят из черствого хлеба.

Поэтому, для хлебного пудинга из куличей Вам понадобится:

- Паска (все остатки);

- Масло - 50 г;

- Яйца - 4 шт;

- Молоко - 0,5 л;

- Сливки (15-30%) - 0,5 л;

- Сахар - 120-150 г (в зависимости от того, насколько сладкие ваши куличи);

- Ванильный сахар - 2 ч.л;

- Сахарная пудра.

Процесс приготовления:

- Паски порезать на куски. Но верхушки с глазурью не использовать.

- Для заливки смешать все ингредиенты до однородной массы, кроме масла и сахарной пудры.

- Форму смазать маслом.

- Каждый кусок окунуть в заливку и выложить в форму.

- В конце залить остатками заливки, чтобы она покрыла весь хлеб.

- Масло порезать на кусочки и разложить между хлебом.

- Притрусить сахарной пудрой и выпекать при температуре 170° в течение 35 мин.

"И даже если ваши пасочки зачерствели, вы сможете удивить и порадовать родных вкусненьким и необычным десертом", - резюмировала Рябенко.