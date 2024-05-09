Суперфіналістка "МастерШеф" поділилася рецептом смачного пудингу із залишків пасок
Київ • УНН
Суперфіналістка 12 сезону "МастерШеф" Ольга Рябенко поділилася рецептом приготування смачного хлібного пудингу із залишків пасок.
Суперфіналістка Мастер Шеф 12 сезон Ольга Рябенко розповіла, як врятувати нез'їдені паски та приготувати смачний хлібний пудинг, передає УНН.
"А чи знали ви, що з пасок, які залишились, можна щось приготувати? Так, їм справді можна дати друге життя", - написала Рябенко в Instagram.
Суперфіналістка Мастер Шеф поділилась рецептом неймовірного десерту, який англійці зазвичай готують з черствого хліба.
Тож, для хлібного пудингу з пасок Вам знадобиться:
- Паска (всі залишки);
- Масло – 50 г;
- Яйця – 4 шт;
- Молоко – 0,5 л;
- Вершки (15-30%) – 0,5 л;
- Цукор – 120-150 г (залежно від того, наскільки солодкі ваші паски);
- Ванільний цукор – 2 ч.л;
- Цукрова пудра.
Процес приготування:
- Паски порізати на шматки. Але верхівки з глазурʼю не використовувати.
- Для заливки змішати всі інгредієнти до однорідної маси, окрім масла та цукрової пудри.
- Форму змастити маслом.
- Кожен шматок занурити в заливку і викласти в форму.
- Вкінці залити залишками заливки, щоб вона покрила весь хліб.
- Масло порізати на шматочки та розкласти між хлібом.
- Притрусити цукровою пудрою та випікати при температурі 170° протягом 35 хв.
"І навіть якщо ваші пасочки зачерствіли, ви зможете здивувати та потішити рідних смачненьким та незвичним десертом", - резюмувала Рябенко.