Украинские стрелки завоевали девять наград на турнире в Польше

На престижном старте украинцы показали завоевали девять медалей. Обладателями золотых наград стали Глеб Кигитов и Яна Чучмарева в упражнениях ПП-3 (Ю).

"Серебро" у Полины Колесниковой (упражнение ПП-3 (гибридный финал) и Ивана Ткаленко (упражнение ГП-6 (Ю).

Бронзовые награды завоевали Олег Омельчук и Оксана Ковальчук (упражнение ПП-Микст), Святослав Гудзий (упражнение ГП-6), Денис Кушниров (упражнение ПП-3), Елена Костевич (упражнение ПП-3, гибридный финал), Дарья Семенко упражнение ПП 3 (Ю).

Напомним, что стрелок из Украины стал вице-чемпионом Европы.