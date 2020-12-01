Украинские стрелки завоевали девять наград на турнире в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Польше прошли ежегодные международные соревнования по пулевой стрельбе "Polish Open Kaliber", на котором высокие результаты продемонстрировала сборная Украины, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
На престижном старте украинцы показали завоевали девять медалей. Обладателями золотых наград стали Глеб Кигитов и Яна Чучмарева в упражнениях ПП-3 (Ю).
"Серебро" у Полины Колесниковой (упражнение ПП-3 (гибридный финал) и Ивана Ткаленко (упражнение ГП-6 (Ю).
Бронзовые награды завоевали Олег Омельчук и Оксана Ковальчук (упражнение ПП-Микст), Святослав Гудзий (упражнение ГП-6), Денис Кушниров (упражнение ПП-3), Елена Костевич (упражнение ПП-3, гибридный финал), Дарья Семенко упражнение ПП 3 (Ю).
Напомним, что стрелок из Украины стал вице-чемпионом Европы.