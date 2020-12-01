Українські стрільці вибороли дев'ять нагород на турнірі в Польщі

На престижному старті українці показали вибороли дев'ять медалей. Володарями золотих нагород стали Гліб Кігітов та Яна Чучмарьова у вправах ПП-3 (Ю).

"Срібло" у Поліни Колеснікової (вправа ПП-3(гібридний фінал) та Івана Ткаленка (вправа ГП-6(Ю).

Бронзові нагороди вибороли: Олег Омельчук та Оксана Ковальчук (вправа ПП-Мікст), Святослав Гудзий (вправа ГП-6), Денис Кушніров (вправа ПП-3), Олена Костевич (вправа ПП-3, гібридний фінал), Дарія Семенко вправа ПП-3(Ю).

Нагадаємо, що стрілець з України став віце-чемпіоном Європи.