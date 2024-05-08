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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  22211 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  51766 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  155737 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  145927 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  148254 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  228081 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109609 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120572 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120673 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120910 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Эксклюзив

  •  22211 просмотра
Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации и угрозе для Днепра

Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации и угрозе для Днепра

  •  4186 просмотра
"Атеш" зафиксировали массовые перевозки окупантами раненых и 200х, а также военную технику в Джанкое

"Атеш" зафиксировали массовые перевозки окупантами раненых и 200х, а также военную технику в Джанкое

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Атака рф на Харьков: известно о трех пострадавших детях

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Ограничения по всей Украине: в Минэнерго объяснили, кому будут выключать свет

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В Харькове "прилеты" в жилой район, предварительно - есть пострадавшие дети

В Харькове "прилеты" в жилой район, предварительно - есть пострадавшие дети

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Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на 90 суток

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  228081 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  228486 просмотра
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3 мая 2024, 16:08  •  338228 просмотра
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  494257 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук считает, что покушение на и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура был инсценирован самим Сокуром, чтобы избежать проблем на работе, связанных с разоблачением схемы с акцизами на алкоголь и относительно налоговых накладных.

политика •   •  22211 просмотра
Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации и угрозе для Днепра

Военно-воздушные силы Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации и угрозе воздушных ударов на юго-востоке страны, призвав жителей Днепра укрыться в укрытиях.

Война •   •  4186 просмотра
Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации и угрозе для Днепра

"Атеш" зафиксировали массовые перевозки окупантами раненых и 200х, а также военную технику в Джанкое

Военно-патриотическое движение "Атеш" выявило продолжающееся прибытие на вокзал оккупированного Джанкоя техники и личного состава вс рф. Зафиксированы массовые перевозки окупантами раненых с ТОТ Херсонской области.

Война •   •  4596 просмотра
"Атеш" зафиксировали массовые перевозки окупантами раненых и 200х, а также военную технику в Джанкое

Атака рф на Харьков: известно о трех пострадавших детях

Российские удары попали в жилые районы Харькова, Украина, по меньшей мере 3 детей пострадали.

Война •   •  4834 просмотра
Атака рф на Харьков: известно о трех пострадавших детях

Ограничения по всей Украине: в Минэнерго объяснили, кому будут выключать свет

В связи с массированными ракетными ударами россии по энергетической инфраструктуре Украины, ограничения потребления электроэнергии для промышленных потребителей могут быть введены с 18:00 до 23:00, в то время, как бытовые потребители могут столкнуться с отключениями только в Харьковской области.

Экономика •   •  4508 просмотра
Ограничения по всей Украине: в Минэнерго объяснили, кому будут выключать свет

В Харькове "прилеты" в жилой район, предварительно - есть пострадавшие дети

В жилом районе Харькова, Украина, произошли взрывы, в результате которых, по предварительным сообщениям мэра города, пострадали дети.

Война •   •  4558 просмотра
В Харькове "прилеты" в жилой район, предварительно - есть пострадавшие дети

Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на 90 суток

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней до 11 августа, за это проголосовали 339 и 336 народных депутатов соответственно.

Война •   •  6879 просмотра
Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на 90 суток

ВР разрешила перечисление средств от продажи имущества госпредприятий в госбюджет

Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс, которые позволяют зачислять средства от продажи имущества государственных предприятий в государственный бюджет.

Экономика •   •  5877 просмотра
ВР разрешила перечисление средств от продажи имущества госпредприятий в госбюджет

Правительство создало штаб подготовки к отопительному сезону

Правительство создало Штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. Он будет координировать меры, направленные на преодоление последствий вражеских атак на энергетическую отрасль и адаптацию топливно-энергетического комплекса к новым вызовам.

Война •   •  6719 просмотра
Правительство создало штаб подготовки к отопительному сезону

Сотрудничество бизнеса и государства - это лайт-вариант перевода экономики на военные рельсы, где бизнес работает на победу - CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Сотрудничество бизнеса и государства - это лайт-вариант перевода экономики на военные рельсы, где бизнес работает на победу, говорит CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Новости Бизнеса •   •  5769 просмотра
Сотрудничество бизнеса и государства - это лайт-вариант перевода экономики на военные рельсы, где бизнес работает на победу - CEO WhiteBIT Владимир Носов.