Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Бывший член правоохранительного комитета Рады Игорь Мосийчук уверен, что и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур инсценировал покушение на себя для того, чтобы избежать проблем на работе. Такое мнение экс-нардеп высказал в эксклюзивном комментарии УНН.

"На 99% убежден что да, имеет место организация самопокушения. Или инсценировка, так проще сказать. Цель очень простая - в налоговой у Сокура сейчас есть проблемы, и соответственно Сокур хочет их избежать", - отметил Мосийчук.

В то же время бывший нардеп отмечает, что кроме уголовного производства проблемы у и.о. заместителя председателя ГНС Евгения Сокура также есть с разоблачением схемы с акцизами на алкоголь и по налоговым накладным. Он напомнил также о ситуации которая сложилась в Хмельницкой области с увольнением руководителя налоговой из-за нежелания покрывать нелегальное производство сигарет на территории области. По данным СМИ , тогда работники Главного управления ГНС в Хмельницкой области коллективно обратились к Офису Президента, Верховной Раде, Минфину, Государственной налоговой службе Украины с просьбой не допустить увольнения руководительницы налоговой службы края Ирины Зленко.

"Ну и таких скандалов достаточно много, которые касаются собственно Сокура, поэтому я считал бы что правоохранители должны не просто рассматривать эту версию - она должна быть у них приоритетной", - подчеркнул Мосийчук.

Он также напомнил, что Сокур - не самостоятельная фигура и он никогда не был самостоятельным. "Сокур это абсолютно человек Гетманцева", - отметил Мосийчук.

Бывший нардеп не исключает, что покровители и.о. замглавы налоговой боятся потерять своего человека в этом госоргане.

Добавим

17 августа 2023 года около 8:00 на детской площадке в ЖК, где проживает Сокур, на него якобы собирались напасть двое мужчин. Их задержала полиция. В авто задержанных якобы нашли фото Сокура и его машины, что, по мнению правоохранителей, свидетельствует о заказности преступления. Первым о покушении сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, у которого Сокур ранее был помощником.

Полиция расследовала уголовное производство по ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 УКУ (приготовление к преступлению, нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц или совершенное по заказу). Сейчас дело передали в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

УНН подробно изучил это дело и у журналистов возник целый ряд вопросов, которые их натолкнули на мысль о том, что покушение на Сокура могло быть инсценировано. В частности, подозрения вызывает то, что потенциальные преступники даже не достали биты из сумки когда якобы шли в сторону Сокура. Кроме того, время и место преступления сомнительное - там всегда людно, а потому незамеченными они бы не остались. Журналисты не исключают, что мужчины должны были туда просто прийти, чем создать видимость подготовки к покушению, а задачи бить Сокура у них не было.

Кроме того, есть вопросы и к свидетелям по делу, а также о том, почему за время расследования так и не было получено результатов экспертизы, которая бы объяснила были ли отпечатки пальцев мужчин на фото, якобы найденных в их авто.

По словам защитника обвиняемых Татьяны Охримчук вопросы есть и к показаниям самого Сокура. По ее словам, во время допроса он солгал.

Источники УНН в суде рассказали, что экс-шеф Сокура давил на судей, что также подтверждает заинтересованность Гетманцева в этом деле.

Подробнее о том, что не так с покушением, читайте по ссылке.