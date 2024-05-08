Версія самозамаху в.о. заступника голови ДПС Сокура має бути пріоритетною у правоохоронців - екснардеп

Колишній член правоохоронного комітету Ради Ігор Мосійчук впевнений, що в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур інсценував замах на себе для того, щоб уникнути проблем на роботі. Таку думку екснардеп висловив в ексклюзивному коментарі УНН.

"На 99% переконаний що так, має місце організація самозамаху. Або інсценування, так простіше сказати. Мета дуже проста – в податковій у Сокура зараз є проблеми, і відповідно Сокур хоче їх уникнути", - зазначив Мосійчук.

Водночас колишній нардеп зазначає, що крім кримінального провадження проблеми у в.о. заступника голови ДПС Євгенія Сокура також є з викриттям схеми з акцизами на алкоголь і щодо податкових накладних. Він нагадав також про ситуацію яка склалася в Хмельницькій області із звільненням керівника податкової через небажання покривати нелегальне виробництво цигарок на території області. За даними ЗМІ , тоді працівники Головного управління ДПС у Хмельницькій області колективно звернулися до Офісу Президента, Верховної Ради, Мінфіну, Державної податкової служби України з проханням не допустити звільнення очільниці податкової служби краю Ірини Зленко.

"Ну і таких скандалів досить багато, які стосуються власне Сокура, тому я вважав би що о правоохоронці мають не просто розглядати цю версію – вона має бути у них пріоритетною", - підкреслив Мосійчук.

Він також нагадав, що Сокур - не самостійна фігура і він ніколи не був самостійним. "Сокур це абсолютно людина Гетманцева", - зазначив Мосійчук.

Колишній нардеп не виключає, що покровителі в.о. заступника голови податкової бояться втратити свою людину в цьому держоргані.

Додамо

17 серпня 2023 року близько 8:00 на дитячому майданчику в ЖК, де проживає Сокур, на нього нібито збирались напасти двоє чоловіків. Їх затримала поліція. У авто затриманих нібито знайшли фото Сокура і його автівки, що на думку правоохоронців свідчить про замовність злочину. Першим про замах повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев, у якого Сокур раніше був помічником.

Поліція розслідувала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 ККУ (готування до злочину, нанесення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення). Наразі справу передали до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

УНН детально вивчив цю справу і у журналістів виник цілий ряд запитань, які їх наштовхнули на думку про те, що замах на Сокура міг бути інсценований. Зокрема, підозри викликає те, що потенційні злочинці навіть не дістали біти із сумки коли начебто йшли в бік Сокура. Крім того, час і місце злочину сумнівне – там завжди людно, а тому непоміченими вони б не залишились. Журналісти не виключають, що чоловіки повинні були туди просто прийти, чим створити видимість готування до замаху, а завдання бити Сокура у них не було.

Крім того, є запитання й до свідків по справі, а також про те, чому за час розслідування так і не було отримано результатів експертизи, яка б пояснила чи були відбитки пальців чоловіків на фото, нібито знайдених в їхньому авто.

За словами захисника обвинувачених Тетяни Охрімчук запитання є й до показів самого Сокура. За її словами, під час допиту він збрехав.

Джерела УНН в суді розповіли, що ексшеф Сокура тиснув на суддів, що також підтверджує зацікавленість Гетманцева у цій справі.

Детальніше про те, що не так із замахом, читайте за посиланням.