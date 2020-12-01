Ноября в Киеве был приблизительно на 2 градуса теплее нормы - метеорологи
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского подвела итоги погоды в ноябре в Киеве. В частности, среднемесячная температура была выше климатической нормы на 1,7°C. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу обсерватории в Facebook.
"Погодные итоги спокойного ноября в столице. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура ноября в Киеве составила +3,8°C, что выше климатической нормы на 1,7°C. Температурный режим нынешнего ноября в столице был достаточно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 4 градуса, вторая - холодной на полградуса, а температурный режим третьей декады вновь превысил средние многолетние показатели на 2,4°C", - говорится в сообщении.
Указано, что холоднее всего было 30 ноября, когда минимальная температура снизилась под утро до 3,8°C, а теплее всего - 7 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +11,7 градусов.
"В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 30 мм осадков, что составило 59% климатической нормы", - указано в сообщении.
Напомним, в Киев метеорологическая зима еще не пришла.