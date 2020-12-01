Листопад у Києві був на близько 2 градуси тепліший за норму - метеорологи

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського підбила підсумки погоди у листопаді у Києві. Зокрема, середньомісячна температура була вищою за кліматичну норму на 1,7°C. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку обсерваторії у Facebook.

“Погодні підсумки спокійного листопада у столиці. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,8°C, що вище за кліматичну норму на 1,7°C. Температурний режим цьогорічного листопада у столиці був досить контрастним, бо перша декада виявилась теплішою за кліматичну норму майже на 4 градуси, друга – холоднішою на півградуса, а температурний режим третьої декади знову перевищив середні багаторічні показники на 2,4°C”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що найхолодніше було 30 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -3,8°C, а найтепліше – 7 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +11,7 градусів.

“У Києві на проспекті Науки за місяць випало 30 мм опадів, що склало 59% кліматичної норми”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, до Києва метеорологічна зима ще не прийшла.

Українські Національні Новини

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Київ

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