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В кадастр внесли данные об уже 32 млн га сельскохозяйственных земель

В кадастр внесли данные об уже 32 млн га сельскохозяйственных земель

Киев  •  УНН

 • 14264 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Государственный земельный кадастр уже внесены сведения о 15 млн земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 32 млн гектаров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госгеокадастра.

"По состоянию на 30 ноября 2020 года в Государственный земельный кадастр внесены сведения о 22,4 млн земельных участков общей площадью 43,8 млн га, в том числе, 15,0 млн земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 32,0 млн гектаров", - говорится в сообщении.

Также указано, что продолжается процесс внесения сведений в земкадастр относительно административно-территориальных единиц: на сегодня из общего количества населенных пунктов на территории Украины по заявлениям органов местного самоуправления внесены сведения о границах 8765 административно-территориальных единиц и нормативной денежной оценке 4476 населенных пунктов.

Добавим, в декабре 2019 года Госгеокадастр сообщал, что завершил инвентаризацию государственных сельскохозяйственных земель.

Напомним, в Украине в июле 2021 года года должен заработать рынок земли.

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