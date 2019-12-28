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Держгеокадастр завершив інвентаризацію державних сільськогосподарських земель

Держгеокадастр завершив інвентаризацію державних сільськогосподарських земель

Київ • УНН

 • 14773 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Держгеокадастр завершив інвентаризацію 1,07 млн га земель сільськогосподарського призначення державної власності. Про це УНН повідомили у пресслужбі відомства.

"Держгеокадастр виконав завдання поставлені Президентом України та урядом... Завершено інвентаризацію 1,07 млн га земель сільськогосподарського призначення державної власності", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що виконано завдання від Президента Володимира Зеленського:

  • оприлюднено всі рішення щодо надання дозволів на зняття та перенесення родючого шару ґрунту;
  • нормативно закріплено ведення документації із землеустрою виключно в електронній формі;
  • створено електронний реєстр інженерів-землевпорядників.

А від очільника уряду Олексія Гончарука, окрім інвентаризації державних сільськогосподарських земель, виконано, як зазначається, такі завдання:

  • укладено меморандуми з органами влади щодо інтеграції державних кадастрів та реєстрів, як результат на Публічній кадастровій карті додано 11 нових шарів;
  • оприлюднено всі накази територіальних органів Держгеокадастру щодо розпорядження сільськогосподарськими землями та висновки про розгляд проектів землеустрою щодо їх відведення, висновки державної експертизи;
  • досягли прозорості у роботі кваліфікаційної комісії – відтепер усі засідання транслюються в онлайн-режимі.

Раніше у Держгеокадастрі заявили про готовність до запуску ринку землі.

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