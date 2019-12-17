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У Держгеокадастрі заявили про готовність до запуску ринку землі

У Держгеокадастрі заявили про готовність до запуску ринку землі

Київ • УНН

 • 8793 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру готова до відкриття земельного ринку. Про це під час пресмарафону щодо земельної реформи сказав голова Держгеокадастру Денис Башлик, передає кореспондент УНН.

"Дуже часто опоненти земельної реформи культивують такий міф, наче Державний земельний кадастр не готовий до реалізації земельної реформи, наче поки ми не проведемо інвентаризацію, неможливо відкривати ринок. Я хотів би цей міф розвінчати, показати реальний стан справ у Державному земельному кадастрі", - сказав Башлик.

З його слів, на сьогодні кадастр – це сучасна комунікаційна система, яка має наповненість 73%.

"Я відверто можу сказати, що кадастр готовий до запуску ринку земель", - додав голова служби.

Нагадаємо, мінекономіки планує відібрати у Держгеокадастру право розпоряджатися землею і передати його органам місцевої влади.

Українські Національні Новини

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