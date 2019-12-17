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В Держгеокадастри заявили о готовности к запуску рынка земли

В Держгеокадастри заявили о готовности к запуску рынка земли

Киев  •  УНН

 • 8792 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра готова к открытию земельного рынка. Об этом во время пресс-марафона по земельной реформе сказал глава Госгеокадастра Денис Башлык, передает корреспондент.

"Очень часто оппоненты земельной реформы культивируют такой миф, вроде как Государственный земельный кадастр не готов к реализации земельной реформы, вроде как пока мы не проведем инвентаризацию, невозможно открывать рынок. Я хотел бы этот миф развенчать, показать реальное состояние дел в Государственном земельном кадастре", - сказал Башлык.

По его словам, на сегодня кадастр - это современная коммуникационная система, которая имеет наполненность 73%.

"Я откровенно могу сказать, что кадастр готов к запуску рынка земель", - добавил глава службы.

Напомним, Минэкономики планирует отобрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей и передать его органам власти.

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