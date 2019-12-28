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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 30908 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 118822 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124591 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 122842 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Госгеокадастр завершил инвентаризацию государственных сельскохозяйственных земель

Госгеокадастр завершил инвентаризацию государственных сельскохозяйственных земель

Киев  •  УНН

 • 14765 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Госгеокадастр завершил инвентаризацию 1,07 млн га земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ведомства.

"Госгеокадастр выполнил задачи поставлены Президентом Украины и правительством ... Завершено инвентаризацию 1,07 млн га земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности", - говорится в сообщении.

Также указано, что выполнено задания от Президента Владимира Зеленского:

  • обнародованы все решения о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы;
  • нормативно закреплено ведение документации по землеустройству исключительно в электронной форме;
  • создан электронный реестр инженеров-землеустроителей.

А от главы правительства Алексея Гончарука, кроме инвентаризации государственных сельскохозяйственных земель, выполнено, как отмечается, следующие задачи:

  • заключены меморандумы с органами власти по интеграции государственных кадастров и реестров, как результат на публичной кадастровой карте добавлено 11 новых слоев;
  • обнародованы все приказы территориальных органов Госгеокадастра по распоряжению сельскохозяйственными землями и выводы о рассмотрении проектов землеустройства по их отведению, заключения государственной экспертизы;
  • достигли прозрачности в работе квалификационной комиссии - отныне все заседания транслируются в онлайн-режиме.

Ранее в Госгеокадастре заявили о готовности к запуску рынка земли.

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