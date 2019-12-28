Госгеокадастр завершил инвентаризацию государственных сельскохозяйственных земель
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Госгеокадастр завершил инвентаризацию 1,07 млн га земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ведомства.
"Госгеокадастр выполнил задачи поставлены Президентом Украины и правительством ... Завершено инвентаризацию 1,07 млн га земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности", - говорится в сообщении.
Также указано, что выполнено задания от Президента Владимира Зеленского:
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- обнародованы все решения о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы;
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- нормативно закреплено ведение документации по землеустройству исключительно в электронной форме;
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- создан электронный реестр инженеров-землеустроителей.
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А от главы правительства Алексея Гончарука, кроме инвентаризации государственных сельскохозяйственных земель, выполнено, как отмечается, следующие задачи:
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- заключены меморандумы с органами власти по интеграции государственных кадастров и реестров, как результат на публичной кадастровой карте добавлено 11 новых слоев;
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- обнародованы все приказы территориальных органов Госгеокадастра по распоряжению сельскохозяйственными землями и выводы о рассмотрении проектов землеустройства по их отведению, заключения государственной экспертизы;
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- достигли прозрачности в работе квалификационной комиссии - отныне все заседания транслируются в онлайн-режиме.
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Ранее в Госгеокадастре заявили о готовности к запуску рынка земли.