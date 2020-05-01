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Опубліковано закон про відкриття ринку землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Закон про відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні офіційно опублікували в газеті Верховної Ради "Голос України" від 30 квітня, передає УНН.

Опубліковано закон про відкриття ринку землі

Так, законопроект про відкриття ринку землі офіційно опубліковано. Відтак, закон набирає чинності з 1 липня 2021 року, крім пункту, який набирає чинності з дня опублікування цього закону. Так, уряд у шестимісячний строк має розробити та затвердити порядок здійснення фінансової підтримки громадян і юридичних осіб (у тому числі фермерських господарств) для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Додамо, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. Заборонено також продаж державних та комунальних земель.

Відповідно до підписаного Президентом закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення” № 552-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року.

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