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До кадастру внесли дані про вже 32 млн га сільськогосподарських земель

До кадастру внесли дані про вже 32 млн га сільськогосподарських земель

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. До Державного земельного кадастру вже внесено відомості про 15 млн земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 32 млн гектарів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держгеокадастру.

"Станом на 30 листопада 2020 року до Державного земельного кадастру внесено відомості про 22,4 млн земельних ділянок загальною площею 43,8 млн га, зокрема, 15,0 млн земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 32,0 млн гектарів", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що триває процес внесення відомостей до земкадастру щодо адміністративно-територіальних одиниць: на сьогодні із загальної кількості населених пунктів на території України за заявами органів місцевого самоврядування внесено відомості про межі 8 765 адміністративно-територіальних одиниць та нормативну грошову оцінку 4 476 населених пунктів.

Додамо, у грудні 2019 року Держгеокадастр повідомляв, що завершив інвентаризацію державних сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, в Україні у липні 2021 року має запрацювати ринок землі.

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