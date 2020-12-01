Германия планирует создать фонд для обхода американских санкций против "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг планирует создать специальный фонд по защите климата в целях обхода санкций, выдвинутых США в отношении газопровода “Северный поток-2”. Об этом во вторник сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
По ее данным, фонд по защите климата будет призван классифицировать газопровод “Северный поток-2” в качестве “одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании”. Кроме того, создаваемая организация должна служить для успешного завершения проекта. Для решения этой задачи, как указывает издание, фонд намерен создать специализированное коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут служить исключительно в целях завершения строительства “Северного потока-2”. Таким образом, как подчеркивает Bild, компании ФРГ, которым угрожают санкции США, будут взаимодействовать с российской стороной посредством экономических инструментов, предоставляемых фондом.
Вместе с тем, по информации газеты, с технической точки зрения, ни одна компания не будет осуществлять прямого взаимодействия с “Северным потоком-2”. В связи с этим на них не будут распространяться санкции со стороны США.
Ранее во вторник представитель пресс-службы германского Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) заявила российским СМИ, что при достройке “Северного потока-2” будет использоваться трубоукладчик “Академик Черский”. При этом в ведомстве напомнили, что решение на этот счет принимает оператор Nord Stream AG, а не BSH. Однако в пресс-службе оператора не подтвердили, что выбор судна-трубоукладчика подтвержден, это будет сделано позже.
Оператор Nord Stream 2 AG вечером 28 ноября заявил, что строительство газопровода будет возобновлено в декабре после годичной паузы. Укладку трубопровода планируется вести с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. Из извещения мореплавателям, опубликованного государственным управлением водными путями и судоходства в Штральзунде, следует, что оператор Nord Stream 2 AG может начать укладку оставшегося участка трубопровода 5 декабря и до конца года завершить работы в исключительной экономической зоне Германии.