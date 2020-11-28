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Будівництво "Північного потоку-2" відновлять у грудні

Будівництво "Північного потоку-2" відновлять у грудні

Київ • УНН

 • 18997 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Будівництво трубопроводу "Північної потік-2" відновиться в грудні, майже через рік після того, як проект був поставлений на паузу через санкції, повідомляє NDR із посиланням на представника компанії Nord Stream 2, передає УНН.

За даними видання, Управління водних шляхів і судноплавства Балтійського моря в Штральзунді оголосило про відновлення будівельних робіт для капітанів суден, що проходять в цьому районі. Їх попросили бути особливо обережними.

Відтак, будівництво почнеться на південь від району Адлергрунд з суботи, 5 грудня. Саме тут знаходяться кінці труби, що веде від газорозподільної станції в бік Балтійського моря.

Також поки не зрозуміло, який саме корабель продовжить роботу, і чи буде це спроектований для цієї роботи російський корабель “Академік Черський”. “До сих пір залишається відкритим питання про те, чи має судно сертифікат, необхідний Данією для роботи”, — відзначає видання. Для роботи в водах Данії кораблю потрібно пройти приблизно 60 км, коли загальний шлях, що залишився для проекту — приблизно 75 кілометрів.

Раніше УНН повідомляв, що трубоукладальне судно “Академік Черський”, здатне добудувати газопровід “Північний потік — 2” з Росії до Німеччини, вийшло з німецького порту Мукран і попрямувало в Калінінград.

26 листопада норвезька DNV GL заявила, що припинить надавати верифікаційні послуги по відношенню до суден, які обслуговують “Північний потік-2”, а також обладнання на цих судах. Компанія пояснила, що прийняла таке рішення після аналізу нових роз’яснень Держдепартаменту США щодо санкцій проти “Північного потоку-2”. При цьому DNV уточнила, що не відмовляється від сертифікації самого трубопроводу. Раніше про таку відмову повідомили багато ЗМІ.

На даний момент газопровід добудований більш ніж на 90 відсотків, остання ділянка, що залишилося прокласти, знаходиться в водах Данії. Передбачалося, що “Північний потік — 2” буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року. Однак вже влітку того ж року стало остаточно зрозуміло, що російський “Газпром” вибився з графіка і не зможе виконати намічене, а в грудні 2019 го проект повністю встав, оскільки іноземні судна-трубоукладчики відмовилися від участі в ньому через загрозу санкцій США. Через них швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб для “Північного потоку — 2” і вивела свої суду з Балтійського моря. Очікується, що до кінця 2020 року США внесуть в оборонний бюджет країни новий пакет обмежень проти проекту газопроводу.

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