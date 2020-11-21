Білий дім посилив натиск на європейських будівельників "Північного потоку - 2"

За даними dpa, зараз Вашингтон контактує з фірмами та особами, яким загрожують санкції, щоб повідомити їх про наслідки.

“США не хочуть вводити санкції проти європейських компаній. Ми робимо ці дзвінки, щоб попередити їх і дати їм час вийти з проекту”, — зазначив співрозмовник агентства. Він не повідомив, з якими саме компаніями зв’язується Білий дім. Джерело також назвало “Північний потік — 2” геополітичним проектом, який Росія використовує для тиску на європейські країни, він висловив упевненість в швидкий крах проекту.

Днем раніше лобісти зі Східного комітету німецької економіки звернулися до Вашингтону з проханням відмовитися від санкцій, оскільки вони загрожують суверенітету Німеччини і ЄС, обтяжать відносини Європи з новим президентом Джозефом Байденом і трансатлантичне партнерство.

В кінці жовтня США поширили санкції щодо проекту “Північний потік — 2” не тільки на судна, що прокладають труби для газопроводу, але і на компанії, які надають цим судам різні послуги.

Спочатку газопровід, що прокладається з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря, планувалося здати в експлуатацію до кінця 2019 року. Однак вже влітку того ж року стало остаточно ясно, що російський “Газпром” вибився з графіка і не зможе виконати намічене, а в грудні проект повністю встав, оскільки іноземні судна-трубоукладчики відмовилися від участі в ньому через загрозу санкцій США. За різними оцінками, проект готовий на 93-97 відсотків.