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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 20151 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79326 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100961 просмотра

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117106 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152063 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Белый дом усилил нажим на европейских строителей "Северного потока - 2"

Белый дом усилил нажим на европейских строителей "Северного потока - 2"

Киев  •  УНН

 • 15222 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Администрация США усиливает давление на европейские компании, которые участвуют в проекте "Северного потока - 2". Об этом в субботу, 21 ноября, сообщило агентство dpa со ссылкой на собственный источник в Белом доме, передает УНН со ссылкой на DW.

По данным dpa, сейчас Вашингтон контактирует с фирмами и лицами, которым грозят санкции, чтобы сообщить им о последствиях.

“США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта”, — отметил собеседник агентства. Он не сообщил, с какими именно компаниями связывается Белый дом. Источник также назвал “Северный поток — 2” геополитическим проектом, который Россия использует для давления на европейские страны, он выразил уверенность в скором крахе проекта.

Днем ранее лоббисты из Восточного комитета немецкой экономики обратились в Вашингтон с просьбой отказаться от санкций, поскольку они угрожают суверенитету Германии и ЕС, что утяжелит отношения Европы с новым президентом Джозефом Байденом и трансатлантическое партнерство.

В конце октября США распространили санкции в отношении проекта “Северный поток — 2” не только на суда, которые прокладывают трубы для газопровода, но и на компании, которые предоставляют этим судам различные услуги.

Сначала газопровод, который прокладывается из России в Германию по дну Балтийского моря, планировалось сдать в эксплуатацию до конца 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что российский “Газпром” выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре проект полностью встал, поскольку иностранные суда-трубоукладчики отказались от участия в нем из-за угрозы санкций США. По разным оценкам, проект готов на 93-97 процентов.

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