Белый дом усилил нажим на европейских строителей "Северного потока - 2"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Администрация США усиливает давление на европейские компании, которые участвуют в проекте "Северного потока - 2". Об этом в субботу, 21 ноября, сообщило агентство dpa со ссылкой на собственный источник в Белом доме, передает УНН со ссылкой на DW.
По данным dpa, сейчас Вашингтон контактирует с фирмами и лицами, которым грозят санкции, чтобы сообщить им о последствиях.
“США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта”, — отметил собеседник агентства. Он не сообщил, с какими именно компаниями связывается Белый дом. Источник также назвал “Северный поток — 2” геополитическим проектом, который Россия использует для давления на европейские страны, он выразил уверенность в скором крахе проекта.
Днем ранее лоббисты из Восточного комитета немецкой экономики обратились в Вашингтон с просьбой отказаться от санкций, поскольку они угрожают суверенитету Германии и ЕС, что утяжелит отношения Европы с новым президентом Джозефом Байденом и трансатлантическое партнерство.
В конце октября США распространили санкции в отношении проекта “Северный поток — 2” не только на суда, которые прокладывают трубы для газопровода, но и на компании, которые предоставляют этим судам различные услуги.
Сначала газопровод, который прокладывается из России в Германию по дну Балтийского моря, планировалось сдать в эксплуатацию до конца 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что российский “Газпром” выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре проект полностью встал, поскольку иностранные суда-трубоукладчики отказались от участия в нем из-за угрозы санкций США. По разным оценкам, проект готов на 93-97 процентов.