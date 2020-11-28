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Судно, здатне добудувати "Північний потік - 2", відпливло в Калінінград

Судно, здатне добудувати "Північний потік - 2", відпливло в Калінінград

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Трубоукладальне судно “Академік Черський”, здатне добудувати газопровід “Північний потік — 2” з Росії до Німеччини, вийшло з німецького порту Мукран і попрямувало в Калінінград, свідчать дані порталу по відстеженню судів Marine Traffic, передає УНН.

У порту Мукран зберігаються труби для будівництва газопроводу, там також стоять зайняті в роботах суди. Згідно з планом, "Академік Черський" повинен прибути в Калінінград 28 листопада близько 13:00.

На початку жовтня "Академік Черський" вперше з травня покинув Мукран, попрямувавши до Куршській косі. Там він стояв в режимі "обмеженої маневреності". В середині жовтня поруч з трубоукладачем з'явилось судно постачання "Умка", Finval і "Балтійський дослідник". 26 жовтня "Академік Черський" покинув район Калінінграда і попрямував в Мукран. Разом з ним вийшли "Умка" і Finval.

26 листопада норвезька DNV GL заявила, що припинить надавати верифікаційні послуги по відношенню до суден, які обслуговують "Північний потік-2", а також обладнання на цих судах. Компанія пояснила, що прийняла таке рішення після аналізу нових роз'яснень Держдепартаменту США щодо санкцій проти "Північного потоку-2". При цьому DNV уточнила, що не відмовляється від сертифікації самого трубопроводу. Раніше про таку відмову повідомили багато ЗМІ.

На даний момент газопровід добудований більш ніж на 90 відсотків, остання ділянка, що залишилося прокласти, знаходиться в водах Данії. Передбачалося, що "Північний потік - 2" буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року. Однак вже влітку того ж року стало остаточно зрозуміло, що російський "Газпром" вибився з графіка і не зможе виконати намічене, а в грудні 2019 го проект повністю встав, оскільки іноземні судна-трубоукладчики відмовилися від участі в ньому через загрозу санкцій США. Через них швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб для "Північного потоку - 2" і вивела свої суду з Балтійського моря. Очікується, що до кінця 2020 року США внесуть в оборонний бюджет країни новий пакет обмежень проти проекту газопроводу.

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