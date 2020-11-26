Велика норвезька компанія вийшла з проекту "Північний потік-2", побоюючись американських санкцій

“Державний департамент США опублікував нові керівні принципи Закону про енергетичну безпеку Європи (PEESA). Відповідно, ми вважаємо, що перевірка DNV GL суден, які будують Nord Stream 2, підлягає санкціям. Таким чином, DNV GL припинив надавати послуги, які можуть підпадати під дію Закону про PEESA”, — прокоментував представник норвезької компанії виданню ситуацію.

У компанії пояснили, що її робота над проектом “Північний потік-2” полягала в розгляді документації та перевірки будівельних робіт на відповідність стандартам. Ці заходи включали випробування і підготовку обладнання, яке використовувалося на суднах під час будівництва трубопроводу.

Компанія також повинна була видати сертифікат відповідності стандартам після завершення будівництва.

Також видання зазначає, що 16 серпня один із співробітників DNV був затриманий за підозрою у співпраці з російською розвідкою. Однак невідомо, чи було його співпраця пов’язана з проектом “Північний потік-2”.

Як повідомляв УНН, адміністрація США підсилює тиск на європейські компанії, які беруть участь в проекті “Північного потоку-2”.

За даними ЗМІ, Вашингтон контактує з фірмами та особами, яким загрожують санкції, щоб повідомити їм про наслідки.