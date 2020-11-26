Крупная норвежская компания вышла из проекта "Северный поток-2", опасаясь американских санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Норвежская компания Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL) приняла решение отказаться от реализации проекта “Северный поток-2”. Это решение связано с риском введения американских санкций, передает УНН со ссылкой на Biznes Alert.
“Государственный департамент США опубликовал новые руководящие принципы Закона об энергетической безопасности Европы (PEESA). Соответственно, мы полагаем, что проверка DNV GL судов, строящих Nord Stream 2, подлежит санкциям. Таким образом, DNV GL прекратил предоставлять услуги, которые могут подпадать под действие Закона о PEESA”, — прокомментировал представитель норвежской компании изданию ситуацию.
В компании пояснили, что ее работа над проектом “Северный поток — 2” заключалась в рассмотрении документации и проверке строительных работ на соответствие стандартам. Эти мероприятия включали испытания и подготовку оборудования, которое использовалось на судах во время строительства трубопровода.
Компания также должна была выдать сертификат соответствия стандартам после завершения строительства.
Также издание указывает, что 16 августа один из сотрудников DNV был задержан по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой. Однако неизвестно, было ли его сотрудничество связано с проектом “Северный поток-2”.
Как сообщал УНН, администрация США усиливает давление на европейские компании, которые участвуют в проекте “Северного потока-2”.
По данным СМИ, Вашингтон контактирует с фирмами и лицами, которым грозят санкции, чтобы сообщить им о последствиях.