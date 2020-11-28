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Строительство "Северного потока-2" восстановят в декабре

Строительство "Северного потока-2" восстановят в декабре

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Строительство трубопровода "Северный поток-2" возобновится в декабре, почти через год после того, как проект был поставлен на паузу из-за санкций, сообщает NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2, передает УНН.

По данным издания, что Управление водных путей и судоходства Балтийского моря в Штральзунде объявило о возобновлении строительных работ для капитанов судов, проходящих в этом районе. Их попросили быть особенно осторожными.

Следовательно, строительство начнется южнее района Адлергрунд с субботы, 5 декабря. Именно здесь находится конце трубы, идущей от газораспределительной станции в сторону Балтийского моря.

Также пока не ясно, какой именно корабль продолжит работу, и будет ли это спроектированный для этой работы российский корабль “Академик Черский”. “До сих пор остается открытым вопрос о том, имеет ли судно сертификат, необходимый Данией для работы”, — отмечает издание. Для работы в водах Дании кораблю нужно пройти около 60 км, когда общий оставшийся путь проекта — примерно 75 километров.

Ранее УНН сообщал, что трубоукладочное судно “Академик Черский”, способное достроить газопровод “Северный поток — 2” из России в Германию, вышло из немецкого порта Мукран и направилось в Калининград.

26 ноября норвежская DNV GL заявила, что прекратит оказывать верификационные услуги по отношению к судам, которые обслуживают “Северный поток-2”, а также оборудования на этих судах. Компания объяснила, что приняла такое решение после анализа новых разъяснений Госдепартамента США по санкциям против “Северного потока-2”. При этом DNV уточнила, что не отказывается от сертификации самого трубопровода. Ранее о таком отказе сообщили многие СМИ.

На данный момент газопровод достроен более чем на 90 процентов, последний участок, что осталось проложить, находится в водах Дании. Предполагалось, что “Северный поток — 2” будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что российский “Газпром” выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре 2019 года проект полностью встал, поскольку иностранные суда-трубоукладчики отказались от участия в нем из-за угрозы санкций США. Из-за них швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб для “Северного потока — 2” и вывела свои суда из Балтийского моря. Ожидается, что до конца 2020 года США внесут в оборонный бюджет страны новый пакет ограничений против проекта газопровода.

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