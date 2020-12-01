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Німеччина планує створити фонд для обходу американських санкцій проти "Північного потоку-2"

Німеччина планує створити фонд для обходу американських санкцій проти "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Прем’єр-міністр німецької федеральної землі Мекленбург — Передня Померанія Мануела Швезіг планує створити спеціальний фонд по захисту клімату з метою обходу санкцій, висунутих США щодо газопроводу “Північний потік-2”. Про це у вівторок повідомила газета Bild з посиланням на власні джерела, передає УНН.

За її даними, фонд по захисту клімату буде покликаний класифікувати газопровід “Північний потік-2” в якості “одного з найважливіших компонентів для захисту навколишнього середовища в Мекленбурзі-Передні Померанії”. Крім того, створювана організація повинна служити для успішного завершення проекту. Для вирішення цього завдання, як зазначає видання, фонд має намір створити спеціалізоване комерційне підприємство, продукти та послуги якого будуть служити виключно в цілях завершення будівництва “Північного потоку-2”. Таким чином, як підкреслює Bild, компанії ФРН, яким загрожують санкції США, будуть взаємодіяти з російською стороною за допомогою економічних інструментів, що надаються фондом.

Разом з тим, за інформацією газети, з технічної точки зору, жодна компанія не буде здійснювати прямої взаємодії з “Північним потоком-2”. У зв’язку з цим на них не будуть поширюватися санкції з боку США.

Раніше у вівторок представник пресслужби німецького Федерального відомства по судноплавству і гідрографії (BSH) заявила російським ЗМІ, що при добудові “Північного потоку-2” буде використовуватися трубоукладач “Академік Черський”. При цьому у відомстві нагадали, що рішення з цього приводу приймає оператор Nord Stream AG, а не BSH. Однак в пресслужбі оператора не підтвердили, що вибір судна-трубоукладача підтверджений, це буде зроблено пізніше.

Оператор Nord Stream 2 AG увечері 28 листопада заявив, що будівництво газопроводу буде відновлено в грудні після річної паузи. Укладання трубопроводу планується вести з використанням судна з якірним позиціонуванням у виключній економічній зоні Німеччини. З повідомлення мореплавцям, опублікованого державним управлінням водними шляхами і судноплавства в Штральзунді, слідує, що оператор Nord Stream 2 AG може почати укладання ділянки трубопроводу, що залишилася, 5 грудня і до кінця року завершити роботи у виключній економічній зоні Німеччини.

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