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Лавров заявил, как Россия отреагирует на требования Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

Лавров заявил, как Россия отреагирует на требования Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

Киев  •  УНН

 • 17099 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Москва едва ли сможет принять заявление избранного президента Молдовы Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) в онлайн-формате, пишет УНН.

“Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию и едва ли мы сможем принять такое достаточно безответственное требование... Прямо скажем, это факт”, — сказал он.

Лавров отметил высказывания Санду как о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдовы, так и о намерении сохранить добрые отношения с РФ. “Добрые отношения с любой страной — для нас важно, как рассматриваются отношения с Россией новым президентом Молдовы, — предполагают учет взаимных интересов и учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде”, — указал он.

По словам министра, российские миротворцы, как и миротворцы Молдовы и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с решениями группы “5+2” по процессу приднестровского урегулирования, одобренными ОБСЕ. Они прежде всего решают задачи поддержания стабильности в этом регионе, чтобы там не произошло нового всплеска кровавого конфликта, добавил он.

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“Там есть вторая группа российских военнослужащих — объединенная группа войск, которая охраняет склады боеприпасов в Колбасне. Эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами”, — сказал Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что, когда процесс приднестровского урегулирования сдвинулся с мертвой точки, вывоз российских боеприпасов осуществлялся довольно эффективно и быстрыми темпами, примерно половина боеприпасов была вывезена с территории Приднестровья и утилизирована.

“Но после того, как Кишинев прекратил выполнение договоренностей об урегулировании, приднестровская сторона категорически отказалась от возобновления процесса вывоза боеприпасов, поэтому они сейчас находятся на этих складах. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял в свое время, что мы готовы утилизировать эти опасные предметы, которые находятся далеко не в лучшем состоянии, но для этого нужно сотрудничество сторон — Кишинева и Тирасполя”, — подчеркнул Лавров.

Избранный президент Молдовы Майя Санду ранее на пресс-конференции выступила за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск (ОГРВ), боеприпасов и преобразование миротворческой операции с участием России. Она намерена обсудить этот вопрос с российским руководством. Вместе с тем она высказалась за замену миротворцев РФ в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Немногим позже на эти заявления отреагировали в Москве, заявив, что намерение избранного президента Молдовы Майи Санду добиваться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья якобы “направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию”.

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