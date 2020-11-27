Москва відреагувала на слова Санду про виведення російських миротворців з Придністров'я

“Ми розглядаємо цю заяву як спрямовану на підрив зусиль щодо мирного врегулювання придністровської проблеми”, — сказала вона.

Захарова заявила, що присутність ОГРВ забезпечує російський миротворчий контингент у складі спільних миротворчих сил. “Мандат миротворчої операції чітко пов’язує тривалість нашої участі в ній з виходом на політичні домовленості про врегулювання конфлікту. Поки до цього далеко”, — зазначила вона. При цьому дипломат зазначила, що завдяки присутності миротворців в Придністров’ї “вже 25 років зберігається стабільність і не проливається кров”.

Як вказала Захарова, присутність російських військовослужбовців пояснюється також необхідністю охорони складів військового майна. Вона назвала “недоречними” спроби створити ажіотаж навколо цього питання. “При наявності відповідних умов, як це було зазначено в документах Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Порту в 2002 році, можна буде говорити про практичні кроки на цьому напрямку. Нагадаю, що до 2003 року, поки такі умови існували, було вивезено 42 залізничних склади з боєприпасами та військовим майном”.

Довідка: в невизнаному Придністров’ї розквартирована ОГРВ чисельністю близько тисячі солдатів і офіцерів, які задіяні в проведенні миротворчої операції і охороняють склади в Колбасні, де зберігається понад 20 тис. тонн боєприпасів, які звозили туди після виведення радянських військ з європейських країн. Раніше міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой заявив, що Кишинів веде переговори з Росією про виведення ОГРВ з Придністров’я, однак роботу російських миротворців визнає законною.

Російські “блакитні каски” були введені в зону бойових дій 29 липня 1992 року у відповідності до Угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністровському регіоні Республіки Молдова (текст на сайті МЗС невизнаної республіки — ред.), підписаною 21 липня 1992 року президентами РФ і Молдови в присутності лідера Придністров’я. В даний час вони підтримують мир у розділової зоні безпеки на Дністрі разом з миротворцями Молдови, невизнаного Придністров’я і групою військових спостерігачів від України.