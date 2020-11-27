Москва відреагувала на слова Санду про виведення російських миротворців з Придністров'я

ukru
Ексклюзив
08:45 • 684 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 17733 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 78225 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 102450 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 110982 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 116584 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 104392 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112626 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91344 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102344 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
3.1 м/с
82 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 21952 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 63116 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 91679 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 101133 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 59306 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 78306 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 104541 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 327665 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 260678 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 354081 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 89127 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 116263 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 116356 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 112959 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 126319 перегляди
Актуальне
Москва відреагувала на слова Санду про виведення російських миротворців з Придністров'я

Москва відреагувала на слова Санду про виведення російських миротворців з Придністров'я

Київ • УНН

 • 21852 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Намір обраного президента Молдови Майї Санду домагатися виведення Оперативної групи російських військ з Придністров’я нібито “направлений на підрив зусиль щодо мирного врегулювання”. Про це заявила в п’ятницю на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

“Ми розглядаємо цю заяву як спрямовану на підрив зусиль щодо мирного врегулювання придністровської проблеми”, — сказала вона.

Захарова заявила, що присутність ОГРВ забезпечує російський миротворчий контингент у складі спільних миротворчих сил. “Мандат миротворчої операції чітко пов’язує тривалість нашої участі в ній з виходом на політичні домовленості про врегулювання конфлікту. Поки до цього далеко”, — зазначила вона. При цьому дипломат зазначила, що завдяки присутності миротворців в Придністров’ї “вже 25 років зберігається стабільність і не проливається кров”.

Як вказала Захарова, присутність російських військовослужбовців пояснюється також необхідністю охорони складів військового майна. Вона назвала “недоречними” спроби створити ажіотаж навколо цього питання. “При наявності відповідних умов, як це було зазначено в документах Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Порту в 2002 році, можна буде говорити про практичні кроки на цьому напрямку. Нагадаю, що до 2003 року, поки такі умови існували, було вивезено 42 залізничних склади з боєприпасами та військовим майном”.

Довідка: в невизнаному Придністров’ї розквартирована ОГРВ чисельністю близько тисячі солдатів і офіцерів, які задіяні в проведенні миротворчої операції і охороняють склади в Колбасні, де зберігається понад 20 тис. тонн боєприпасів, які звозили туди після виведення радянських військ з європейських країн. Раніше міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой заявив, що Кишинів веде переговори з Росією про виведення ОГРВ з Придністров’я, однак роботу російських миротворців визнає законною.

Російські “блакитні каски” були введені в зону бойових дій 29 липня 1992 року у відповідності до Угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністровському регіоні Республіки Молдова (текст на сайті МЗС невизнаної республіки — ред.), підписаною 21 липня 1992 року президентами РФ і Молдови в присутності лідера Придністров’я. В даний час вони підтримують мир у розділової зоні безпеки на Дністрі разом з миротворцями Молдови, невизнаного Придністров’я і групою військових спостерігачів від України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.13
Bitcoin
$83,201.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,048.95
Ethereum
$1,938.91