Лавров заявив, як Росія відреагує на вимоги Санду про виведення миротворців з Придністров'я

“Важко судити, що саме мала на увазі пані Санду, коли заявляла про необхідність вивести російських миротворців, але те, що це навряд чи допоможе врегулюванню і навряд чи ми зможемо прийняти таку досить безвідповідальну вимогу... Прямо скажемо, це факт”, — сказав він.

Лавров зазначив висловлювання Санду як про пріоритет європейського напрямку розвитку зовнішніх зв’язків Молдови, так і про намір зберегти добрі відносини з РФ. “Добрі відносини з будь-якою країною — для нас важливо, як розглядаються відносини з Росією новим президентом Молдови, — припускають облік взаємних інтересів і облік тих домовленостей, які були досягнуті раніше”, — вказав він.

За словами міністра, російські миротворці, як і миротворці Молдови та України, знаходяться в зоні конфлікту відповідно до рішень групи “5+2” по процесу придністровського врегулювання, схваленими ОБСЄ. Вони перш за все вирішують завдання підтримки стабільності в цьому регіоні, щоб там не сталося нового сплеску кривавого конфлікту, додав він.

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“Там є друга група російських військовослужбовців — об’єднана група військ, яка охороняє склади боєприпасів в Колбасні. Ці склади знаходяться в такому стані, що припинення контролю за їх станом загрожує дуже серйозними інцидентами”, — сказав Лавров.

Глава МЗС РФ заявив, що, коли процес придністровського врегулювання зрушив з мертвої точки, вивезення російських боєприпасів здійснювався досить ефективно і швидкими темпами, приблизно половина боєприпасів була вивезена з території Придністров’я і утилізована.

“Але після того, як Кишинів припинив виконання домовленостей про врегулювання, придністровська сторона категорично відмовилася від поновлення процесу вивезення боєприпасів, тому вони зараз знаходяться на цих складах. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляв свого часу, що ми готові утилізувати ці небезпечні предмети, які знаходяться далеко не в кращому стані, але для цього потрібна співпраця сторін — Кишинева і Тирасполя”, — підкреслив Лавров.

Обраний президент Молдови Майя Санду раніше на прес-конференції виступила за виведення з Придністров’я Оперативної групи російських військ (ОГРВ), боєприпасів та перетворення миротворчої операції з участю Росії. Вона має намір обговорити це питання з російським керівництвом. Разом з тим вона висловилася за заміну миротворців РФ в Придністров’ї на місію цивільних спостерігачів під егідою ОБСЄ.

Трохи пізніше на ці заяви відреагували в Москві, заявивши, що намір обраного президента Молдови Майї Санду домагатися виведення Оперативної групи російських військ з Придністров’я нібито “направлено на підрив зусиль щод мирного врегулювання”.