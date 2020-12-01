У самопроголошеному Придністров'ї відреагували на слова Санду про виведення російських миротворців

“Миротворча операція за 28 років показала свою ефективність і високу стабільність. У базовій угоді, яка була підписана 21 липня 1992 року, ніяких елементів про трансформацію миротворчої операції, зміну її формату, якоїсь громадянської місії спостерігачів під егідою ОБСЄ не існує. Або угода 1992 року виконується і на обох берегах Дністра панують мир і безпека, або хтось із учасників цієї угоди виходить з неї. І тоді, звичайно, ситуація повертається на момент початку конфлікту”, — сказав Ігнатьєв у вівторок в інтерв’ю державному російському телеканалу “Росія-24”. При цьому він зазначив, що молдовські політики неодноразово виступали з подібними заявами.

“Я хотів би нагадати деяким, може бути, молдавським колегам теж, які забули. Є спільна заява президентів Молдови, Придністров’я і Російської Федерації 2009 року (текст на сайті МЗС невизнаної республіки — ред.), в якій чітко говориться, що трансформація миротворчої операції можлива за підсумками врегулювання молдовсько-придністровського конфлікту. Тому до моменту, поки ми не досягнемо політичного консенсусу, поки ми не знайдемо остаточно всеосяжну форму врегулювання, говорити про те, що в якійсь мірі можливо трансформувати миротворчу операцію, не можна ”, - заявив Ігнатьєв.

“Глава МЗС” Придністров’я підкреслив, що поки рішення придністровського конфлікту не знайдено, а в переговорному процесі в останні роки спостерігається стагнація. “Ті домовленості, які ми досягли в 2016-18 роках з Молдовою, не дотримуються молдовською стороною. Тому говорити сьогодні про те, що миротворча операція себе вичерпала і якось її можна трансформувати, ніяких підстав немає”, — сказав він.

Санду на прес-конференції в понеділок заявила, що з території Придністров’я повинна бути виведена Оперативна група російських військових, яка охороняє склади зі зброєю і допомагає здійснювати миротворчу операцію на Дністрі, а також вивезені боєприпаси зі складів в Колбасні. Вона також запропонувала замінити миротворців на цивільних спостерігачів під егідою ОБСЄ.

Трохи пізніше на ці заяви відреагували в Москві, заявивши, що намір обраного президента Молдови Майї Санду домагатися виведення Оперативної групи російських військ з Придністров’я нібито “направлено на підрив зусиль щод мирного врегулювання”.