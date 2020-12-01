В самопровозглашенном Приднестровье отреагировали на слова Санду о выводе российских миротворцев

“Миротворческая операция за 28 лет показала свою эффективность и высокую стабильность. В базовом соглашении, которое было подписано 21 июля 1992 года, никаких элементов о трансформации миротворческой операции, изменении ее формата, некой гражданской миссии наблюдателей под эгидой ОБСЕ не существует. Либо соглашение 1992 года выполняется и на обоих берегах Днестра царят мир и безопасность, либо кто-то из участников этого соглашения выходит из него. И тогда, конечно, ситуация возвращается на момент начала конфликта”, — сказал Игнатьев во вторник в интервью государственному российскому телеканалу “Россия-24”. При этом он отметил, что молдовские политики неоднократно выступали с подобными заявлениями.

“Я хотел бы напомнить некоторым, может быть, молдавским коллегам тоже, которые забыли. Есть совместное заявление президентов Молдовы, Приднестровья и Российской Федерации 2009 года (текст на сайте МИД непризнанной республики — ред.), в котором четко говорится, что трансформация миротворческой операции возможна по итогам урегулирования молдовско-приднестровского конфликта. Поэтому до момента, пока мы не достигнем политического консенсуса, пока мы не обретем окончательно всеобъемлющую форму урегулирования, говорить о том, что в какой-то степени возможно трансформировать миротворческую операцию, нельзя”, — заявил Игнатьев.

“Глава МИД” Приднестровья подчеркнул, что пока решение приднестровского конфликта не найдено, а в переговорном процессе в последние годы наблюдается стагнация. “Те договоренности, которые мы достигли в 2016-18 годах с Молдовой, не соблюдаются молдавской стороной. Поэтому говорить сегодня о том, что миротворческая операция себя исчерпала и как-то ее можно трансформировать, никаких оснований нет”, — сказал он.

Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена Оперативная группа российских военных, которая охраняет склады с оружием и помогает осуществлять миротворческую операцию на Днестре, а также вывезены боеприпасы со складов в Колбасне. Она также предложила заменить миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Немногим позже на эти заявления отреагировали в Москве, заявив, что намерение избранного президента Молдовы Майи Санду добиваться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья якобы “направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию”.