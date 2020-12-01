В самопровозглашенном Приднестровье отреагировали на слова Санду о выводе российских миротворцев

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Миротворческая операция в Приднестровье якобы не может быть трансформирована до тех пор, пока не будет найдено политическое урегулирование конфликта. Об этом заявил “глава МИД” непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев, комментируя заявление избранного президента Молдовы Майи Санду о необходимости преобразования миротворческой операции на Днестре с участием России, Молдовы и непризнанного Приднестровья в миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ, пишет УНН со ссылкой на федеральное телевидение РФ.

“Миротворческая операция за 28 лет показала свою эффективность и высокую стабильность. В базовом соглашении, которое было подписано 21 июля 1992 года, никаких элементов о трансформации миротворческой операции, изменении ее формата, некой гражданской миссии наблюдателей под эгидой ОБСЕ не существует. Либо соглашение 1992 года выполняется и на обоих берегах Днестра царят мир и безопасность, либо кто-то из участников этого соглашения выходит из него. И тогда, конечно, ситуация возвращается на момент начала конфликта”, — сказал Игнатьев во вторник в интервью государственному российскому телеканалу “Россия-24”. При этом он отметил, что молдовские политики неоднократно выступали с подобными заявлениями.

“Я хотел бы напомнить некоторым, может быть, молдавским коллегам тоже, которые забыли. Есть совместное заявление президентов Молдовы, Приднестровья и Российской Федерации 2009 года (текст на сайте МИД непризнанной республики — ред.), в котором четко говорится, что трансформация миротворческой операции возможна по итогам урегулирования молдовско-приднестровского конфликта. Поэтому до момента, пока мы не достигнем политического консенсуса, пока мы не обретем окончательно всеобъемлющую форму урегулирования, говорить о том, что в какой-то степени возможно трансформировать миротворческую операцию, нельзя”, — заявил Игнатьев.

“Глава МИД” Приднестровья подчеркнул, что пока решение приднестровского конфликта не найдено, а в переговорном процессе в последние годы наблюдается стагнация. “Те договоренности, которые мы достигли в 2016-18 годах с Молдовой, не соблюдаются молдавской стороной. Поэтому говорить сегодня о том, что миротворческая операция себя исчерпала и как-то ее можно трансформировать, никаких оснований нет”, — сказал он.

Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена Оперативная группа российских военных, которая охраняет склады с оружием и помогает осуществлять миротворческую операцию на Днестре, а также вывезены боеприпасы со складов в Колбасне. Она также предложила заменить миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Немногим позже на эти заявления отреагировали в Москве, заявив, что намерение избранного президента Молдовы Майи Санду добиваться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья якобы “направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию”.

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