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В ЕС констатировали слабый прогресс уголовного расследования по факту мошенничества в ПриватБанке

В ЕС констатировали слабый прогресс уголовного расследования по факту мошенничества в ПриватБанке

Киев  •  УНН

 • 14568 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Европейский союз отметил слабый прогресс уголовного расследования по фактам мошенничества в ПриватБанке до его национализации, которые привели к убыткам в размере около 5,5 млрд долларов. Об этом говорится в ежегодном отчете ЕС о реализации ассоциации в Украине, передает УНН.

"Судебные дела, связанные с ПриватБанком продолжаются в украинских и зарубежных судах, что может иметь серьезные финансовые последствия для государства. При этом в уголовном преследовании, направленном на привлечение виновных к ответственности, не было большого прогресса", - говорится в тексте отчета.

ЕС также отметил принятое Верховным судом решение "в пользу банка и украинского государства" о подтверждении законности процедуры bail-in в отношении средств семьи Суркисов.

В отчете, однако, ЕС подчеркнул, что ряд судебных слушаний по искам, вытекающим из процедуры "bail-in", примененной при национализации и других проблем, связанных с текущим правовым статусом банка, еще не завершены.

Напомним, Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка, Кабинета министров и ПриватБанка, отменив решения судов низших инстанций по иску оффшоров семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами.

Также напомним, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах все еще пытаются отсудить у государства Украина 350 млн долларов.

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