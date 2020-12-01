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В ЄС констатували слабкий прогрес кримінального розслідування за фактом шахрайства в ПриватБанку

В ЄС констатували слабкий прогрес кримінального розслідування за фактом шахрайства в ПриватБанку

Київ • УНН

 • 14582 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Європейський союз відзначив слабкий прогрес кримінального розслідування за фактами шахрайства в ПриватБанку до його націоналізації, що призвели до збитків у розмірі близько 5,5 млрд доларів. Про це сказано в щорічному звіті ЄС про реалізацію асоціації в Україні, передає УНН.

"Судові справи, пов'язані з ПриватБанком тривають в українських і зарубіжних судах, що може мати серйозні фінансові наслідки для держави. При цьому, в кримінальному переслідуванні, направленому на притягнення винних до відповідальності, не було великого прогресу", - сказано в тексті звіту.

ЄС також відзначив прийняте Верховним судом рішення "на користь банку і української держави" про підтвердження законності процедури bail-in щодо коштів сім'ї Суркісів.

У звіті, однак, ЄС підкреслив, що низка судових слухань щодо позовів, що випливають з процедури "bail-in", застосованої під час націоналізації, та інших проблем, пов'язаних з поточним правовим статусом банку, ще не завершені.

Нагадаємо, Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу Нацбанку, Кабінету міністрів і ПриватБанку, скасувавши рішення судів нижчих інстанцій за позовом офшорів сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з ПриватБанком особами.

Також нагадаємо, раніше в ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, в якому йшлося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній сім'ї українських олігархів Суркісів.

Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах все ще намагаються відсудити у держави Україна 350 млн доларів.

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