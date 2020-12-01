В Украине потеплеет еще до конца этой недели - синоптики

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Украине осадки стихнут, а температура воздуха повысится на несколько градусов уже в пятницу, 4 декабря. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В ближайшие двое суток в Украине, кроме запада, небольшой снег, в южной части с дождем, температура ночью 0-6° мороза, в Карпатах, ближайшей ночью также и в Закарпатье и Прикарпатье 6-13° мороза, днем около 0°, на юге страны ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла ", - сообщили синтптикы.

По их данным, в пятницу, 4 декабря, в большинстве областей преимущественно без осадков. "В стране, кроме востока, ожидается повышение температуры на 1-3°", - добавили синоптики.

В Украине, кроме южной части, на дорогах местами гололедица.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу в минувшие выходные уже смогли порадоваться жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.

Отметим, по данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в декабре этого года предполагается от 3 мороза до 2° тепла (в Крыму до 4° тепла), что на 1-1,5° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма до 108-132 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Обычно в декабре на большей части территории Украины образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год. В декабре вероятны сильные ветра, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.

Украинские Национальные Новости

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