“Блэкаут”: под Киевом семь раз за день пропадал свет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В посёлке Лесники Киево-Святошинского района семь раз за день пропадало электричество. И такое повторяется довольно часто, жалуются местные жители, передаёт УНН.
“Это ужас”, “Никакая техника не выдержит”, “Идём на рекорд” , - делятся впечатлениями от сегодняшнего блэкаута жители Лесников.
Они также дополняют, что в таких условиях просто невозможно учиться детям на дистанционном обучении.
На сайте Киевоблэнерго (ДТЭК) тем временем предупредительная или же пояснительная информация отсутствует. В тоже время три дня назад там сообщали, что ликвидировали очередную аварию на линии.