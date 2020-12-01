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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 20630 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79676 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101043 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117182 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152116 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199945 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195514 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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“Блэкаут”: под Киевом семь раз за день пропадал свет

“Блэкаут”: под Киевом семь раз за день пропадал свет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. В посёлке Лесники Киево-Святошинского района семь раз за день пропадало электричество. И такое повторяется довольно часто, жалуются местные жители, передаёт УНН.

“Это ужас”, “Никакая техника не выдержит”, “Идём на рекорд” , - делятся впечатлениями от сегодняшнего блэкаута жители Лесников.

Они также дополняют, что в таких условиях просто невозможно учиться детям на дистанционном обучении.

На сайте Киевоблэнерго (ДТЭК) тем временем предупредительная или же пояснительная информация отсутствует. В тоже время три дня назад там сообщали, что ликвидировали очередную аварию на линии.

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