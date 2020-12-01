"Блекаут": під Києвом сім разів за день зникало світло

"Це жах", "Ніяка техніка не витримає", "Йдемо на рекорд", - діляться враженнями від сьогоднішнього блекауту жителі Лісників.

Вони також доповнюють, що в таких умовах просто неможливо вчитися дітям на дистанційному навчанні.

На сайті Київобленерго (ДТЕК) тим часом попереджувальна або ж пояснювальна інформація відсутня. У той же час три дні тому там повідомляли, що ліквідували чергову аварію на лінії.