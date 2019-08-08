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В США похвалили Зеленского и 3СУ за "сдержанность и храбрость" перед лицом агрессии России

В США похвалили Зеленского и 3СУ за "сдержанность и храбрость" перед лицом агрессии России

Киев  •  УНН

 • 14985 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В посольстве США в Украине отметили сдержанность и храбрость Президента Украины Владимира Зеленського и Вооруженных сил Украины перед лицом агрессии России на Донбассе, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня. Об этом говорится в заявлении, обнародованном посольством в Twitter, передает УНН.

"Президент Зеленський и ВСУ обнаружили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, что спасает жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта", - говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что такой подход заслуживает полной поддержки "нормандской четверки", включая Россию.

"Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", - добавили в посольстве.

Как сообщал УНН, 7 августа Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех солдат ООС на Донбассе позвонил лидеру РФ Владимиру Путину с призывом повлиять на боевиков.

Это уже второй звонок Президента Украины к своему российскому коллеге, первый состоялся 11 июля.

По словам Зеленского, во втором разговоре с Путиным он отметил стремление к миру на Донбассе. В Офисе Президента добавили, что во время разговора было акцентировано важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведение сил и средств от линии разграничения.

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