В США похвалили Зеленского и 3СУ за "сдержанность и храбрость" перед лицом агрессии России
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В посольстве США в Украине отметили сдержанность и храбрость Президента Украины Владимира Зеленського и Вооруженных сил Украины перед лицом агрессии России на Донбассе, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня. Об этом говорится в заявлении, обнародованном посольством в Twitter, передает УНН.
"Президент Зеленський и ВСУ обнаружили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, что спасает жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта", - говорится в заявлении.
Дипломаты отметили, что такой подход заслуживает полной поддержки "нормандской четверки", включая Россию.
"Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", - добавили в посольстве.
Как сообщал УНН, 7 августа Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех солдат ООС на Донбассе позвонил лидеру РФ Владимиру Путину с призывом повлиять на боевиков.
Это уже второй звонок Президента Украины к своему российскому коллеге, первый состоялся 11 июля.
По словам Зеленского, во втором разговоре с Путиным он отметил стремление к миру на Донбассе. В Офисе Президента добавили, что во время разговора было акцентировано важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведение сил и средств от линии разграничения.