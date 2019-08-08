В США похвалили Зеленского и 3СУ за "сдержанность и храбрость" перед лицом агрессии России

КИЕВ. 8 августа. УНН. В посольстве США в Украине отметили сдержанность и храбрость Президента Украины Владимира Зеленського и Вооруженных сил Украины перед лицом агрессии России на Донбассе, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня. Об этом говорится в заявлении, обнародованном посольством в Twitter, передает УНН.