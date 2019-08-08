У США похвалили Зеленського і ЗСУ за “стриманість і хоробрість” перед лицем агресії Росії

“Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, в наслідок якої 6 серпня загинули 4 українських військовослужбовців під час оголошеного режиму припинення вогню, зберігаючи потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту”, — йдеться в заяві.

Дипломати наголосили, що такий підхід заслуговує на повну підтримку “нормандської четвірки”, включаючи Росію.

“Росія могла б виявити подібну хоробрість і покласти край конфлікту, негайно вивівши свої сили”, — додали в Посольстві.

Як повідомляв УНН, 7 серпня Президент України Володимир Зеленський після загибелі чотирьох вояків ООС на Донбасі зателефонував лідеру РФ Володимиру Путіну з закликом вплинути на бойовиків.

Це вже другий дзвінок Президента України до свого російського колеги, перший відбувся 11 липня.

Зі слів Зеленського, у другій розмові з Путіним він наголосив на прагненні до миру на Донбасі. В Офісі Президента додали, що під час розмови була акцентована важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування.